Бразилиа, 11 января, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Верховный суд Бразилии выдал ордер на арест начальника службы общественной безопасности бразильской столицы, сообщает 11 января Reuters.

Victor Арест

Суд приказал арестовать Андерсона Торриша, занимавшего при президенте Жаире Болсонару пост министра юстиции страны, а в декабре прошлого года ставшего шефом службы общественной безопасности столицы.

Пока конкретная причина ареста высокопоставленного чиновника не называется. Однако скорее всего, ему предъявят обвинение в неспособности справиться с массовыми беспорядками, охватившими бразильскую столицу. Торриш по этой причине уже был снят с должности.

Торриша считают тесно связанным с бывшим президентом Болсонару. Тем более Торриш сам дал к этому повод, признав, что на днях ездил в американский город Орландо, где как раз и находится экс-президент страны.

Напомним, что после поражения Болсонару на выборах его сторонники устроили массовые беспорядки в столице, сопровождаемые погромами и актами насилия.