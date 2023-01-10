Киев, 11 января, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Подразделения киевских боевиков оставляли свои позиции под Соледаром и бежали с линии фронта. Об этом рассказал 10 января советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в видеосообщении в социальных сетях.

President.gov.ua Алексей Арестович

По словам Арестовича, в ВСУ есть подразделения, которые «бежали и бегут» со своих позиций под Соледаром. Как пояснил Арестович, когда рота военнослужащих убегает с направления, то их соседям «становится очень грустно», а потом туда заходит противник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль подразделениями группы всей территории города Соледара.