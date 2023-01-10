В Хасавюрте вспыхнул пожар на рынке
В городе Хасавюрте произошел пожар на рынке, он охватил 300 квадратных метров
Хасавюрт, Дагестан, 11 января, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на «Зеленом рынке» в городе Хасавюрт в Дагестане, охватив площадь в 300 квадратных метров, 11 января сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по республике.
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
Сообщение о возгорании поступило в 01:18 по местному времени (совпадает с мск). Для тушения огня на место происшествия прибыли два пожарных расчета.
Пожар распространился на несколько контейнеров. В 02:12 огонь удалось локализовать.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Барнауле произошел пожар в торговом доме «Успех». При его тушении пострадал один пожарный. Причиной инцидента стала аварийная работа электросети.