Киев, 11 января, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от Запада введения санкций в отношении ядерной промышленности России, сообщает 10 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Об этом чиновник заявил во время встречи с министром развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скинари.

Галущенко обвинил российскую сторону, в настоящее время контролирующую крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, в совершении многочисленных нарушений и преступлений, и на этом основании призвал европейские страны «к решительному ответу» России.

Он подчеркнул, что сейчас таким ответом должно стать введение санкций против России в ядерной отрасли. Ведь Россия до сих пор играет значительную роль на международном рынке как поставщик технологий для строительства АЭС. Кроме того, она строит ядерные реакторы в разных странах мира. В то же время ни один проект по зарубежному строительству Росатома не был остановлен, кроме проекта в Финляндии.

Галущенко заявил, что решение Финляндии должно стать примером для всех остальных стран. При этом он признал, что отказ от сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики принесёт многим странам значительный экономический ущерб.

Напомним, что в мае 2022 года финская сторона расторгла с Росатомом контракт на строительство в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1».