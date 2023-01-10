Вашингтон, 11 января, 2023, 02:56 — ИА Регнум. В Вашингтоне начался процесс над жителем Арканзаса Ричардом «Биго» Барнеттом, принимавшем активное участие в захвате Капитолия 6 января 2021 года, сообщает 11 января Associated Press.

Tyler Merbler Протестующие захватывают Конгресс США

Барнетт прославился тогда тем, что, ворвавшись в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, положил ноги на её стол. Фотография, запечатлевшая Барнетта в этом момент, стала символом захвата Конгресса сторонниками Дональда Трампа.

Прокуроры предъявили бывшему пожарному целых восемь обвинений, включая гражданские беспорядки и воспрепятствование официальному разбирательству. Ему также предъявлено обвинение в том, что он проник на территорию Конгресса, где запрещено носить оружие, с опасным предметом — электрошокером. Прокуратора считает, что Барнетт совершал все действия с заранее запланированным умыслом.

Прокуроры также заявили, что Барнетт стащил почту, предназначавшуюся Пелоси, и оставил ей записку с издевательской надписью: «Нэнси, здесь был Биго!».

Адвокаты подсудимого утверждают, что Барнетт не ломал ограждения перед зданием Конгресса и не нападал на полицию. Толпа просто втащила его в здание, а в кабинет Пелоси он забрёл совершенно случайно, ища туалет.

Напомним, что 6 января 2021 года толпа сторонников Трампа, не согласная с итогами ноябрьских президентских выборов, ворвалась в здание Конгресса США.