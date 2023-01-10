Афины , 11 января, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Последний король Греции Константин II скончался в возрасте 82 лет в Афинах. Об этом сообщил 10 января греческий новостной портал Newsbomb.

Греция

Экс-король Греции умер от последствий острого инсульта. Константин II был госпитализирован в критическом состоянии в больницу «Игия» в Афинах, где в течение семи дней ему оказывали помощь в реанимационном отделении.

Отмечается, что в больнице с экс-монархом находились члены его семьи: его супруга Анна-Мария Датская, дети и сестра.

Уточняется, что у бывшего короля Греции в последние годы были серьёзные проблемы со здоровьем. Экс-монарх уже перенёс инсульт, в 2021 году он проходил лечение в больнице «Игия» от пневмонии, а затем он переболел COVID-19, после чего передвигался на инвалидной коляске.

Константин II был последним королём Греции, он правил в период с 1964 по 1974 год. Он принадлежал к династии Глюксбургов — был сыном короля Павла I и Фредерики Ганноверской. Он являлся последним царствовавшим православным монархом. После упразднения монархии в Греции в 1974 году по результатам референдума, Константин II не стал признавать его результаты и формально не отрекался от престола.