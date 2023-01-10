Донецк, 11 января, 2023, 02:23 — ИА Регнум. В Донбассе произошёл танковый бой между российскими и украинскими бронемашинами, сообщает 10 января РИА Новости.

mod.gov.rs Танковый огонь

В танковом бою приняли участие бойцы 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа — как мобилизованные, так и добровольцы.

По словам добровольца с позывными «Дим Димыч», российские машины смело двинулись прямо в бой, застав танки противника врасплох. Пока два российских танка отвлекли неприятеля, заставив его открыть огонь и тем самым выдать своё расположение, третий российский танк вычислил машины противника и точными выстрелами наводчика-оператора с позывными «Пламя» поразил сначала один, а потом и другой украинский танк.

Как рассказал «Дим Димыч» наши танки действуют в основном с закрытых огневых позиций, но периодически выдвигаются вперёд для того, чтобы обнаружить машины противника и уничтожить их в ходе скоротечного боя.

Напомним, что прямые танковые дуэли между российскими и украинскими машинами достаточно регулярно происходят в зоне СВО.