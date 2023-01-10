Москва, 11 января, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Власти Казахстана никак не связаны с акциями на украинской территории, включая установку «юрты несокрушимости» в городе Буча, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она утверждает, что в этом Москву заверила казахстанская сторона и у РФ «нет оснований не доверять близким партнерам». Захарова добавила, что был бы «весьма желателен официальный комментарий» от властей Казахстана.

По ее словам, такой шаг «поставил бы точку на этих спекуляциях» и позволил бы избежать раскручивания темы, которое может быть нацелено на причинение вреда партнерству двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января рад СМИ опубликовал информацию о том, что в Буче появился «пункт несокрушимости» в виде казахской юрты. К его открытию, по информации журналистов, были якобы причастны казахстанские бизнесмены и казахская диаспора на Украине.