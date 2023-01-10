Ла-Пас, 11 января, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Госперевороты с странах Латинской Америки провоцируют власти США из страха потерять своё влияние в регионе. Такое заявление сделал экс-президент Боливии Эво Моралес 11 января в интервью РИА Новости

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Политика США терпит неудачу, когда империя находится в упадке, она обращается к насилию, когда империя теряет гегемонию, она обращается к оружию и пулям», — указал Моралес.

Экс-глава Боливии напомнил о госпереворотах в Аргентине в отношении вице-президента страны Кристины Киршнер, в Перу со стороны конгресса и о попытке переворота в Бразилии, которая, по мнению Моралеса, была осуществлена «в стиле Дональда Трампа». Моралес обратил внимание на очень небольшие временные промежутки между госпереворотами в трёх странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Чили и Колумбия созывают внеочередное заседание Организации американских государств (ОАГ) для обсуждения беспорядков в Бразилии.