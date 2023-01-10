Москва, 11 января, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Западные страны продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму и загоняют себя в ловушку, 10 января написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его мнению, с каждым шагом Запад теряет «свободу маневра».

«Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления», — считает сенатор.

Он отметил, что, несмотря на то, что государства НАТО открещиваются от планов войны с Россией, каждый новый шаг поддержки Киева ведет к эскалации. Пушков также подчеркнул, что позиция Запада состоит в том, что «поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в вооруженном конфликте на Украине недопустима для западных стран. 10 декабря он допустил, что конфликт на украинской территории может вызвать войну между Россией и Североатлантическим альянсом.

Читайте также: Столтенберг предположил, что конфликт на Украине затянется надолго