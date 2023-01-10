Грозный, 11 января, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на территории Украины с момента её начала. Об этом сообщил 10 января глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Кадыров рассказал о заседании Республиканского штаба спецоперации, на котором обсуждались вопросы, на которые, как отметил Кадыров, «необходимо сделать упор».

«Заслушал доклад Председателя Парламента ЧР, начальника Республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой», — указал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что держит на особом контроле вопрос обеспечения чеченских бойцов необходимым обмундированием и вооружением для эффективного несения службы. Кадыров уточнил, что он держит связь с командирами чеченских подразделений, чтобы оперативно решать любые проблемные вопросы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил глава Чечни Рамзан Кадыров, поставки вооружения из стран НАТО не могут переломить ход боевых действий на Украине.