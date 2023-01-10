Киев, 11 января, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Германия уже приняла решение о передаче киевскому режиму танков «Леопард 2», заявил 10 января в интервью в социальной сети советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Интернет-представительство Киевского террористического режима Алексей Арестович

Он подчеркнул особо важную роль западной бронетехники для ВСУ как в обороне, так и при возможном контрнаступлении. По мнению Арестовича, давление со стороны и общества, и военно-промышленного комплекса на западных политиков столь велико, что они не в состоянии воспрепятствовать передаче Украине новейших танков.

Поэтому, как считает Арестович, решение о передаче Киеву немецких танков «Леопард 2» Берлином уже принято. Осталось лишь подать его общественности в наиболее выгодном для конкретных германских и в целом западных политиков медийном виде.

По мнению Арестовича, публично о передаче танков Украине будет заявлено 20 января на встрече министров обороны НАТО в Рамштайне.

Напомним, что Германия до сих пор воздерживалась от передачи киевскому режиму своих основных боевых танков «Леопард 2».