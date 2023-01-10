Москва, 11 января, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Комментарий от Астаны с официальным опровержением информации об участии казахстанских дипломатов в акциях на Украине ожидает Москва. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 10 января в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как указала Захарова, российская сторона обратила внимание официальных представителей Казахстана на распространяемую с 6 января в интернете информацию об установке «юрты несокрушимости» в украинском городе Буче. Утверждалось, что данная акция проводилась якобы при участии МИД Казахстана.

Российский дипломат пояснила, что казахстанская сторона заверила Россию в том, что информация, растиражированная в некоторых СМИ, не соответствует действительности и власти Казахстана не имеют к ней никакого отношения.

«Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях», — отметила Захарова.

Напомним, ряд интернет-ресурсов выложил информацию об открытии казахстанским дипломатом в украинском городе Буча «юрты несокрушимости» по аналогии с «пунктами незламности» киевского режима. В «юрте», якобы предлагался всем желающим казахский плов, а также предоставлялась возможность зарядить мобильные устройства.

При этом правительство Казахстана неоднократно заявляло о своём нейтралитете в конфликте на Украине и выступало за его мирное урегулирование.