Оттава, 11 января, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Канада намерена закупить у США новейшие зенитные ракеты для последующей их передачи киевскому режиму, сообщает 10 января Reuters.

Soldatnytt Зенитно-ракетный комплекс NASAMS

Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Канады Джастина Трюдо после его встречи в Мехико с президентом США Джо Байденом.

Речь идёт о ракетах для мобильного ракетного комплекса NASAMS норвежско-американской разработки.

«Это первое пожертвование Канадой системы противовоздушной обороны Украине», — написала в социальной сети канадский министр обороны Анита Ананд.

Сумма покупки составляет около 406 млн канадских долларов ($302,6 млн) и является дополнением к 500 млн канадских долларов ($374 млн), обещанным Украине в ноябре прошлого года. Всего с февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1 млрд канадских долларов ($747 млн).

Напомним, что киевский режим, несущий большие потери от российских ракетных ударов, требует от стран Запада предоставления в первую очередь именно систем ПВО.