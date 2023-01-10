Киров, 11 января, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Использование беспилотников решили запретить в Кировской области, соответствующий указ был подписан губернатором региона Александром Соколовым. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

Отмечается, что такое ограничение вводится «для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» в области. Исключение сделано для беспилотников, которые используются органами государственной власти, а также подведомственными им организациями или иными юридическими лицами по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями.

Указанная мера будет действовать до отмены режима базовой готовности, который введен посредством указа президента России Владимира Путина в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января беспилотник киевского режима атаковал и повредил объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области.