Белгород, 11 января, 2023, 00:01 — ИА Регнум. До шести человек возросло число пострадавших в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны киевских боевиков. Об этом 10 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, в больницу была доставлена одна женщина, получившая в результате обстрела тяжёлые ранения. Глава города заверил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, по словам Гладкова, ещё пятерым пострадавшим была оказана медицинская помощь бригадами скорой, после чего все пять человек были отпущены на амбулаторное лечение.

Также губернатор региона сообщил, что осколками от боеприпасов были повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения разной степени тяжести: в некоторых домах повреждено остекление, в некоторых серьёзно пострадали кровля и фасад. Гладков уточнил, что на одной улице было повреждено энергоснабжение, сейчас здесь проводят восстановительные работы аварийные бригады.

Глава региона отметил, что жителям пострадавших домов он предложил временно разместиться в безопасном месте.