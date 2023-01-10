Киев, 11 января, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал основные источники финансирования для восстановления экономики страны, сообщает 10 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

Он заявил, что программа обновления Украины станет «крупнейшим проектом восстановления со времен Второй мировой войны».

Первым источником финансирования Шмыгаль считает конфискованные на Украине российские средства. По его словам, правительство уже направила 17 млрд гривен ($462,5 млн) из конфискованных российских активов в специальный фонд восстановления экономики. По словам украинского премьера, конфискация российского имущества на Украине будет продолжаться и дальше. Мало того, киевский режим рассчитывает на получение российских активов, находящихся в странах Запада.

Вторым источником финансирования являются средства непосредственно из государственного бюджета. В 2023 году 35,5 млрд гривен ($966 млрд) будут направлены в фонд восстановления экономики за счёт уплаты Национальным банком Украины части своей прибыли.

Третий источник — это средства «международных партнёров». США приняли решение о выделении на восстановление Украины более 56 млрд гривен ($1,4 млрд), и, по словам Шмыгаля, в самое ближайшее время ожидается поступление этих денег.

И четвёртым источником являются «средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, создание которой инициировал Владимир Зеленский». Как сообщил Шмыгаль, на этой платформе уже отобраны первые проекты.

По словам украинского премьера, общая сумма на восстановление из уже понятных источников составляет около 110 млрд гривен (около $3 млрд). Всего же в 2023 году Украина рассчитывает получить 680 млрд гривен ($17 млрд) на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества.