Лозанна, Швейцария, 10 января, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на своем сайте 10 января мотивировочную часть постановления об отклонении апелляции Российского футбольного союза (РФС), который просил отменить отстранение от международных турниров сборных и клубных команд России.

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В документе сказано, что большая часть членов комиссии придерживается мнения о том, что принятое ранее решение было «разумным, соразмерным и, вероятно, необходимым» в рамках следования нормам безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий. Кроме того, отмечается, что именно с такими «чрезвычайными и беспрецедентными обстоятельствами» столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил все российские клубные и национальные сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон 2022/23 на фоне спецоперации России на Украине.

23 декабря председатель РФС Александр Дюков заявил, что допуск российских футболистов к турнирам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остается под большим вопросом. По его словам, в Российском футбольном союзе «не видят света в конце тоннеля».