Москва, 10 января, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Транзит российского газа в Европу через территорию Украины снизился из-за аномально тёплой погоды, сообщает 10 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Так, объём российского газа для Европы снизился на прошлой неделе на 16%. «Газпром» заявил, что ежедневные поставки российского газа через Украину в Европу в течение последних пяти дней составляли 35,5 млн кубометров, по сравнению с более чем 40 млн кубометров за предыдущие временные периоды.

«Газпром» не ответил на запрос с просьбой дать комментарии по поводу того, почему объёмы снизились.

Источник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что снижение объёмов поставок газа, вероятно, отражает рекордно высокие зимние температуры, наблюдавшиеся на большей части Европы в новогодний период. За последние дни во многих районах Европы были побиты температурные рекорды. В частности, 1 января в Будапеште температура поднялась почти до 19 градусов по Цельсию.

Поскольку сочетание мягкой погоды и сокращения промышленного потребления в Европе привело к необычному сезонному увеличению запасов газа, цены на него резко падают. Кроме того, опасаясь перезагрузить хранилища газа, европейские страны сокращают его закупку в России.