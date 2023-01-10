Ереван, 10 января, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Присутствие Вооруженных сил России в Армении якобы может угрожать безопасности республики, заявил 10 января на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, подобное впечатление возникает на фоне отсутствия реакции российской стороны на заявления Азербайджана.

«Мы обращаем внимание наших коллег в России на этот факт, фиксируя, что в условиях, когда они не реагируют, получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует ее безопасность, но, напротив, создает угрозы безопасности Армении», — сказал он.

Пашинян также утверждает, что Баку объясняет западным странам свои агрессивные шаги против Еревана подготовкой Арменией и Россией совместных действий против Азербайджана. Премьер-министр подчеркнул, что на фоне спецоперации на Украине такие процессы вызывают «некоторую заинтересованность».

Глава правительства также сообщил, что поднимал указанный вопрос в ходе переговоров с российской стороной. Пашинян добавил, что его слова должны убедить население Армении в том, что власти республики якобы защищают национальные интересы на необходимом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря глава МИД России Сергей Лавров объявил, что участники платформы «3+3», касающейся вопросов мира и стабильности в Закавказье, готовят новые контакты на министерском уровне.

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