Соледар, ДНР, 10 января, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Центр города Соледара в Донецкой Народной Республике находится под контролем российских войск. Об этом 10 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений «Вагнера», — уточнил Пушилин.

В свою очередь, о взятии под контроль центра Соледара штурмовыми группами ЧВК «Вагнер» сообщал в своём телеграм-канале военкор Александр Симонов. Также он заявил, что «Вагнер» замкнул котел в районе Соледарской амбулатории севернее Соляного рудника №4.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал врио главы ДНР Пушилин, после освобождения города Соледара от киевских боевиков все усилия будут направлены на освобождение из-под оккупации Киева Артёмовска и Северска.