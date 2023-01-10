Варшава, 10 января, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Из-за цены на газ в Польше обанкротилась старейшая в стране фабрика фарфора, имеющая почти 200-летнюю историю, сообщает 10 января газета Wyborcza.

Нет газа

Фабрики фарфора Krzysztof и производитель керамической плитки Cersanite подали заявления о прекращении работы в районное управление труда города Валбжиха.

Krzysztof заявила, что решила завершить свою деятельность из-за существенно возросших цен на газ и последовавшего за этим отсутствия новых заключённых контрактов на его поставку. Ввиду прекращения работы компания вынуждена уволить 70 своих сотрудников. Фабрика Krzysztof каждый год производила 10 миллионов единиц столового фарфора.

Напомним, что Польша уже давно проводит политику, направленную на полный отказ от закупок российского газа.