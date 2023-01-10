Вашингтон, 10 января, 2023, 22:48 — ИА Регнум. США создавали плацдарм в Донбассе и на востоке Украины для удара по России, но РФ сорвала этот план, заявил 10 января в своем блоге на видеохостинге YouTube бывший советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Мы (США) много лет трудились над тем, чтобы собрать мощную армию в сто тысяч человек только для одной цели: атаковать Россию и превратить Восточную Украину в плацдарм», — сказал он.

Макгрегор утверждает, что Москва следила за деятельностью Запада на украинской территории и была вынуждена сделать превентивный шаг для того, чтобы обезопасить свои границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине из-за того, что киевский режим нарушил обещания, которые были даны им несколько лет назад.

3 января внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Вашингтону выгодны события на Украине, поскольку Соединенные Штаты используют указанный процесс в рамках ведения экономической войны.