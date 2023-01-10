Донецк, 10 января, 2023, 22:41 — ИА Регнум. После освобождения города Соледара от киевских боевиков все усилия будут направлены на освобождение из-под оккупации Киева Артёмовска и Северска. Такое заявление сделал 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Как отметил Пушилин, на направлениях к городам Артёмовску и Северску ВСУ возвели очень серьёзные укрепления, на освобождении этих городов будут сосредоточены усилия российских войск после освобождения Соледара. Затем усилия подразделений Вооружённых сил России будут направлены на краматорское и славянское направления.

В свою очередь командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также заявлял о возможном освобождении Соледара в ближайшие дни.

В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио главы ДНР Пушилин сделал заявление о скором освобождении Соледара.