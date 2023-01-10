Соледар, ДНР, 10 января, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» закрепились в центре Соледара, сообщает 10 января военкор Александр Симонов в своём ТГ-канале «Брюссельский связной».

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

В качестве подтверждения была выложена видеосъёмка «музыкантов», находящихся напротив здания административных услуг, которое расположено по соседству с городской администрацией.

«ЧВК «Вагнер» ведёт зачистку города. Находимся сейчас в центре Соледара, возле здания администрации. «Вагнер» выполняет поставленные задачи на «пять», — заявили бойцы штурмовой группы.

Кроме того, «музыканты» замкнули котел в районе Соледарской амбулатории севернее Соляного рудника №4.

Напомним, что ожесточённые бои за Соледар ведутся с лета 2022 года.