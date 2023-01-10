Хельсинки, 10 января, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Финляндия готова изучить вариант поставки танков Leopard киевскому режиму, если появятся другие страны, которые поддержат эту инициативу, 10 января передает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на свои источники.

Vestman Танк Leopard 2A4 армии Финляндии

Отмечается, что финские власти внимательно следят за развитием ситуации по отправке таких бронемашин Киеву, но еще не приняли каких-либо решений по этому вопросу. Журналисты также подчеркнули, что правительство Финляндии ожидает соответствующей реакции от Германии и других крупных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января издание Politico написало о том, что Франция и Польша усилили давление на Германию, чтобы подтолкнуть Берлин к передаче танков Leopard Киеву.