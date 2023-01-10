Киев, 10 января, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины подало в суд на Олега Дерипаску, пытаясь конфисковать его активы на территории страны, сообщает 10 января пресс-служба украинского ведомства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Дерипаска

Украинский минюст считает, что группа металлургических предприятий «Объединенная компания «Русал», принадлежащая Дерипаске, поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, которые непосредственно осуществляют разработку, производство и поставку для нужд Вооруженных сил РФ военной техники, оружия и боеприпасов. При этом часть алюминиевой продукции изготавливают из сырья украинского происхождения, а именно производства Николаевского глинозёмного завода.

Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами на Украине, в частности: Николаевским глинозёмным заводом, Глуховским карьером кварцитов, Хустским карьером, Жежелевским карьером, Компанией «Алюминий Украины», Запорожским производственным алюминиевым комбинатом.

В связи с тем что Дерипаска «поддерживает путинский режим» и получает прямую выгоду от российского правительства, министерство юстиции Украины подает на него иск в Высший антикоррупционный суд киевского режима, для того чтобы обратить его активы на территории Украины «в доход украинского государства».

Напомним, что против российского предпринимателя Олега Дерипаски уже были введены санкции со стороны США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и других стран.