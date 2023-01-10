Киев, 10 января, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Предположение о том, что украинские военные начнут применять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, полученные от стран Запада, уже к весне текущего года, сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 10 января в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Отвечая на вопрос ведущего, когда ВСУ начнут применять ЗРК Patriot, Подоляк заявил, что считает реальным их поступление на вооружение уже к началу — середине весны.

ЗРК Patriot вошли в очередной пакет американской помощи Киеву, который был представлен к визиту в Вашингтон Зеленского. Кроме того, о готовности поставок киевским военным БМП Marder и ЗРК Patriot заявил и канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обучение и подготовка украинских военных к использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot в США на базе Форт-Силл в Оклахоме начнется уже на следующей неделе.