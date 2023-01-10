В Киеве надеются уже весной применять ЗРК Patriot
В Киеве надеются на поступление ЗРК Patriot от Запада уже к началу весны
Киев, 10 января, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Предположение о том, что украинские военные начнут применять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, полученные от стран Запада, уже к весне текущего года, сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 10 января в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.
Отвечая на вопрос ведущего, когда ВСУ начнут применять ЗРК Patriot, Подоляк заявил, что считает реальным их поступление на вооружение уже к началу — середине весны.
ЗРК Patriot вошли в очередной пакет американской помощи Киеву, который был представлен к визиту в Вашингтон Зеленского. Кроме того, о готовности поставок киевским военным БМП Marder и ЗРК Patriot заявил и канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что обучение и подготовка украинских военных к использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot в США на базе Форт-Силл в Оклахоме начнется уже на следующей неделе.