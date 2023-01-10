Париж, 10 января, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Её выступление транслировала пресс-служба правительства республики.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

«Мы хотим сохранить нашу пенсионную систему, — заявила Борн. — Для этого необходимы изменения».

По её мнению, пенсионная система в случае проведения реформы будет «сбалансирована» к 2030 году. Поднимать возрастную планку планируют начать с сентября 2023 года на несколько месяцев в год. К 2027 году пенсионный возраст должен достигнуть 63 лет и трёх месяцев. При этом право на полную пенсию получат те, кто отработает 43 года.

Напомним, 3 января Борн заявила, что планируется поднять пенсионный возраст во Франции до 65 лет. Минимальный размер пенсии она пообещала поднять с €950 до €1200.