После начала Россией СВО более десяти стран попросили Азербайджан о поставках газа — Алиев

Баку, , 21:53 — REGNUM После того как Россия начала спецоперацию по денацификации Украины, к Баку обратились более десяти стран с просьбами о поставках природного газа. Об этом 10 января заявил на встрече с журналистами президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев © Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, необходимо воспользоваться обострившимся дефицитом газа и тем, что роль республики на этом фоне возросла.

«Конечно, наше экономическое и политическое значение растёт, и если мы посмотрим на газопроводы, питающие Европу, то увидим, что их не так уж и много», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан сотрудничает с Евросоюзом не только в области энергетики. По словам президента, Баку понимает возросшую ответственность и постарается стать надёжным поставщиком для новых партнёров.

Напомним, 1 января Азербайджан начал поставки газа в Румынию. Топливо поступает через Трансадриатический трубопровод и по газопроводам на территории Греции и Болгарии. Азербайджан планирует также проложить по дну Чёрного моря ЛЭП и поставлять в Европу электроэнергию.

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