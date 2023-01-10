Ставрополь, 10 января, 2023, 21:47 — ИА Регнум. На федеральной трассе «Минеральные Воды — Кисловодск» из-за непогоды временно ограничено движение для всех видов автотранспорта, об этом сообщили 10 января в региональном управлении Госавтоинспекции Ставропольского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Ограничение введено в 17:30 10 января на участке с 20 км до 29 км (Минераловодский округ, от «Черкесской развязки» до поворота на Ессентуки). Объезд осуществляется через автодороги «Лермонтов — Черкесск», «Северо-западный обход Пятигорска» и Суворовскую развязку.

Как отметили в ГИБДД, нормальной организации движения мешают снежные переметы, низкие температуры, сильный боковой ветер. Дорожники не справляются со своевременной обработкой проезжей части от наледи и снежных накатов. На данном участке нулевая видимость, дорога в небезопасном состоянии. По прогнозам синоптиков погодные условия останутся негативными до конца суток. Ветер к ночи усилится.