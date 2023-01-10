При обстреле в Белгородской области пострадали два человека
Двое жителей Белгородской области получили ранения при обстреле ВСУ
Белгород, 10 января, 2023, 21:41 — ИА Регнум. ВСУ вновь обстреляли территорию Белгородской области. При обстреле пострадали двое жителей города Шебекино. Об этом сообщил 10 января губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — написал он в своем телеграм-канале в 21:08 10 января.
Гладков также сообщил о том, что информация по разрушениям в городе уточняется, на месте работают все оперативные службы.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в ночь на 10 января при обстрелах территории города Шебекина со стороны ВСУ были повреждены 12 домов и две автомашины, а также в результате обстрела была перебита опора линии электропередачи, из-за чего произошло аварийное отключение подачи электроэнергии.