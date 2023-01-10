Белгород, 10 января, 2023, 21:41 — ИА Регнум. ВСУ вновь обстреляли территорию Белгородской области. При обстреле пострадали двое жителей города Шебекино. Об этом сообщил 10 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Последствия обстрела Шебекино

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — написал он в своем телеграм-канале в 21:08 10 января.

Гладков также сообщил о том, что информация по разрушениям в городе уточняется, на месте работают все оперативные службы.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в ночь на 10 января при обстрелах территории города Шебекина со стороны ВСУ были повреждены 12 домов и две автомашины, а также в результате обстрела была перебита опора линии электропередачи, из-за чего произошло аварийное отключение подачи электроэнергии.