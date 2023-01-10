Жителям России нужно готовиться к новой мобилизации — помощник Кадырова
Командир спецотряда «Ахмат» заявил, что в России волна мобилизации «должна быть вчера»
Москва, 10 января, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Нельзя паниковать из-за сообщений, что в России может быть новая волна мобилизации, а до граждан страны нужно донести, что РФ находится в «стадии третьей мировой войны». Об этом заявил на телеканале «Россия 1» помощник главы Чечни, командир спецотряда «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«На самом деле, я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера», — сказал командир.
По его мнению, необходимо готовить взрослое население, а также детей в школах к тому, что им, вероятно, придётся вставать в единый строй. Алаудинов призвал не опасаться говорить о мобилизации.
Ведущая передачи Ольга Скабеева на это сказала, что частичную мобилизацию в России завершили. Она подчеркнула, что в студии обсуждают только «моральную, ментальную мобилизацию», хотя пока неизвестно, как будут развиваться события. Алаудинов не стал возражать на это заявление.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января в очередной раз опроверг слухи о новой волне мобилизации. Он призвал не придавать значение неофициальным данным.