Москва, 10 января, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Нельзя паниковать из-за сообщений, что в России может быть новая волна мобилизации, а до граждан страны нужно донести, что РФ находится в «стадии третьей мировой войны». Об этом заявил на телеканале «Россия 1» помощник главы Чечни, командир спецотряда «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

«На самом деле, я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера», — сказал командир.

По его мнению, необходимо готовить взрослое население, а также детей в школах к тому, что им, вероятно, придётся вставать в единый строй. Алаудинов призвал не опасаться говорить о мобилизации.

Ведущая передачи Ольга Скабеева на это сказала, что частичную мобилизацию в России завершили. Она подчеркнула, что в студии обсуждают только «моральную, ментальную мобилизацию», хотя пока неизвестно, как будут развиваться события. Алаудинов не стал возражать на это заявление.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января в очередной раз опроверг слухи о новой волне мобилизации. Он призвал не придавать значение неофициальным данным.