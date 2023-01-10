Баку, 10 января, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Баку не планирует развязывать новый вооружённый конфликт с Арменией. Об этом 10 января заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев с азербайджанскими военными

«Обвиняющие нас в желании начать третью войну либо просто стали жертвами армянской пропаганды, либо вновь хотят вести против нас фейковую и клеветническую кампанию», — сказал Алиев.

По его мнению, Армения после столкновения с военным и политическими неудачами будет вынуждена подписать мирный договор и в 2023 году нового вооружённого конфликта не будет. Алиев считает, что, чем быстрее Ереван осознает неизбежность мирного урегулирования конфликта, тем лучше будет для региона.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.