Владикавказ, 10 января, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввёл запрет на использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории региона. Соответствующий указ был подписан 29 декабря 2022 года. Это ограничение является вынужденной мерой, введенной для обеспечения безопасности граждан.

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«К этому нужно отнестись не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере: ограничения в использовании беспилотников вызваны требованиями безопасности — мы стремимся снизить уровень возможных угроз, не более того», — написал в своём telegram-канале Сергей Меняйло.

Однако исключения составляют суда, используемые госорганами, а также подведомственными им организациями, под запрет также не подпадают беспилотники, используемые организациями ТЭК и теми, кто выполняет гособоронзаказ.

Обеспечение исполнения указа возложено на комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии во взаимодействии с Южным межрегиональным управлением Федерального агентства воздушного транспорта и МВД по Северной Осетии.

Напомним, ранее запрет на использование квадрокоптеров в личных целях был введен и в других субъектах РФ, в том числе в Волгоградской, Кировской, Оренбургской, Ростовской областях и в других регионах.