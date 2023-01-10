В ДНР при артобстреле шахты Скочинского пострадали девять шахтёров

Донецк, , 20:43 — REGNUM В Донецкой народной Республике при обстреле боевиками киевского режима угледобывающего предприятия пострадали рабочие. По информации министерства угля и энергетики ЛДНР, имеются пострадавшие и погибший.

Последствия обстрела шахты в Донецке © Николай Тришин/ТАСС

«По оперативной информации, от артатаки пострадали девять горняков, к сожалению, один из них скончался. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в телеграм-канале.

По данным минугля, шахта имени А. А. Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания» подверглась обстрелу в 13:20. Во время артатаки ВСУ был поврежден надземный комплекс предприятия.

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