Аксайский район, Ростовская область, 10 января, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Авария с участием шести автомобилей, в том числе грузовика, произошла 10 января на автодороге М4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. По данным регионального управления ГИБДД, в результате ДТП погиб человек.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В настоящее время движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд водителя грузового автомобиля с полуприцепом на полосу встречного движения.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют отвод транспорта через город Аксай», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших при столкновении внедорожника с грузовиком на трассе в Малодербетовском районе Калмыкии