Караганда, Казахстан, 10 января, 2023, 20:28 — ИА Регнум. В Караганде вечером 10 января произошёл взрыв газа в 16-этажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоквартирный дом

По данным ведомства, прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что началось возгорание на восьмом этаже дома. Предположительно, газ взорвался в квартире на том же этаже.

«Силами спасателей из квартир подъезда проводится эвакуация и спасение людей. В подъезде сильное задымление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли 50 спасателей и медиков, а также 12 единиц спецтехники. Для обогрева эвакуированных жильцов к дому направили три ведомственных вахтовых автобуса.