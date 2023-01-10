Будапешт, 10 января, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Полномочия посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, согласно основам дипломатии, ограничены отношениями только двух стран, поэтому его критика в адрес президента России Владимира Путина недопустима с точки зрения профессионализма. Об этом говорится в обнародованном 10 января заявлении посольства РФ в Будапеште.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Чтобы восполнить дефицит профессионализма в области дипломатии, можно ознакомиться с известной книгой «патриарха» американской внешней политики Генри Киссинджера, которая так и называется, «Дипломатия», — отметили российские дипломаты.

Для того чтобы у Прессмана не было трудностей с поиском названной книги, в посольстве России указали ссылку, по которой можно приобрести работу бывшего американского госсекретаря.

Стоит отметить, Прессман 6 января при участии в церемонии годовщины возвращения из США в Венгрию короны венгерских королей сказал, что Владимир Путин «цепляется за прошлое». Американский дипломат также заявил, что президент РФ якобы спровоцировал конфликт на Украине.