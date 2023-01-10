Париж, 10 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Франции и Дании Катрин Колонна и Ларс Лекке Расмуссен обсудили условия наращивания помощи, в том числе военной, для Украины. Об этом 10 января сообщила пресс-служба МИД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Министры провели обмен мнениями о последних событиях в конфликте на Украине и подчеркнули необходимость наращивания помощи Киеву на всех уровнях — гуманитарном, гражданском, финансовом и военном — и в долгосрочной перспективе <…>», — говорится в распространенном сообщении.

При этом в заявлении не уточняется, какие именно обсуждались шаги по оказанию военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что НАТО и Евросоюз 10 января подписали третью совместную декларацию о сотрудничестве, которое также предусматривает наращивание вооружений на территории европейских государств.