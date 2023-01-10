Армения пожаловалась США на действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

Ереван, , 19:55 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в беседе с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид раскритиковал действия Азербайджана в Карабахе. Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

Азербайджанцы блокирующие Лачинский коридор © Александр Патрин/ТАСС

Во время телефонного разговора с госсекретарем США Арарат Мирзоян рассказал об «ухудшающейся день ото дня гуманитарной ситуации», сложившейся в результате блокирования с 12 декабря 2022 года Лачинского коридора.

«Азербайджан своими действиями грубо нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Армянская сторона назвала ложными якобы экологические обоснования и обвинения Азербайджана в блокировании Лачинского коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совместные военные учения подразделения Азербайджана и Турции, которые регулярно проходят, становятся угрозой для страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Учения Азербайджана и Турции представляют угрозу для Армении — Пашинян

Читайте развитие сюжета: Пашинян призвал Азербайджан к переговорам с Нагорным Карабахом