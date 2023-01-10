Вашингтон, 10 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. В постпредстве РФ при ООН опровергли заявление ряда стран о присваивании Россией ресурсов стран Африки. Как отметила в своем выступлении 10 января на заседании Совета Безопасности ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, обвинения, которые делаются в адрес России, выдвигают те, кто сам незаконно грабит африканские страны.

Франсуа-Огюста Байарда. Скупка рабов на африканском побережье и их отправка на невольничий корабль. XIX в

«Отвергаем любые голословные измышления, которыми пытаются очернить российскую помощь Мали и другим странам континента. Некоторые страны снова сегодня заявили, что Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз. Именно эти страны, которые сделали подобные заявления, занимаются этим по всему миру, в частности в Африке», — высказалась Евстигнеева.

Напомним, фонд «Росконгресс» определился с датами второго саммита и экономического форума Россия — Африка. Он пройдет в период с 26 по 29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.