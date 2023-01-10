Мелитополь, 10 января, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Число артобстрелов Запорожской области со стороны киевских боевиков 8 января стало максимальных за все время СВО. Об этом в интервью ТАСС 10 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«89 обстрелов в воскресенье. Это рекорд по интенсивности для Запорожской области, ВУ использовали тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы, начиная от калибра 120 мм», — сказал Рогов.

Владимир Рогов отметил, что наибольшим образом артобстрелам подвержены Васильевка, Пологи и Токмак.

«Сильных изменений нет. Единственное напряжение — это большое количество артиллерии M777 и HIMASRS», — добавил деятель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле шахты Скочинского в Донецке пострадали девять горняков.