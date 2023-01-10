Минск, 10 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт, что мир прекрасен в своём разнообразии. Об этом 10 января на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Девушки в национальной одежде на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске — 2022»

Белорусский лидер подчеркнул, что в первую очередь необходимо научить отличать родные традиции от чужеродных и не впускать последние в свой дом, беречь чистоту родного языка.

«Мы всегда знали, а сегодня особенно остро осознаём, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности ― это и есть те скрепы, на которых зарождалась и развивалась национальная государственность», ― добавил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

По его словам, Белоруссии удалось бросить «реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру».

«Понимаем, что за этой культурной экспансией, как её еще называют «мягкой», следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жёсткие для независимых государств последствия: потеря государственности и суверенитета, потеря себя как народа», ― пояснил белорусский лидер.

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Глава республики отметил, что ежегодная церемония награждения лауреатов этой премий ― это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет духовные истоки белорусов.