В Британии зафиксировали падение цен на бензин
Sky News: цены на бензин в Британии вернулись к показателям начала 2022 года
Лондон, 10 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. В Великобритании цены на бензин вернулись к показателям начала 2022 года, сообщает телеканал Sky News.
Иван Шилов ИА REGNUM
Бензин
По сообщению, стоимость бензина в Соединенном Королевстве упала ниже отметки в $1,8 за литр. При этом стоимость дизеля снижается меньшими темпами. Цена на этот вид топлива в среднем по стране составляет $2,09 за литр.
Летом 2022 года средние цены на бензин в Великобритании достигли пугающего уровня — 177,9 пенса за литр. Тогда бак дизельного топлива обходился британским жителям почти в $122.
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