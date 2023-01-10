Лондон, 10 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. В Великобритании цены на бензин вернулись к показателям начала 2022 года, сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По сообщению, стоимость бензина в Соединенном Королевстве упала ниже отметки в $1,8 за литр. При этом стоимость дизеля снижается меньшими темпами. Цена на этот вид топлива в среднем по стране составляет $2,09 за литр.

Летом 2022 года средние цены на бензин в Великобритании достигли пугающего уровня — 177,9 пенса за литр. Тогда бак дизельного топлива обходился британским жителям почти в $122.

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