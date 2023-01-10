Москва, 10 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Причины крушения самолета Ан-2 в Ненецком АО, при котором два человека погибли и ещё десять получили травмы, будут установлены в ходе расследования, которое начато в Межгосударственном авиационном комитете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 10 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Фрагмент самолёта после авиакатастрофы

Для установления картины происшествия и всех обстоятельств, приведших к гибели пилота и одной из пассажирок, а также к причинению вреда здоровью остальным десяти находившимся на борту гражданам, в том числе двоим детям, создана специальная комиссия, сообщили в комитете.

Напомним, 9 января в Ненецком автономном округе произошло крушение легкомоторного самолета Ан-2 с десятью пассажирами на борту и двумя членами экипажа. Самолет выполнял рейс по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей и совершил жёсткую посадку в десяти километрах от Каратайки.

По данному факту уже возбуждено и расследуется уголовное дело о предоставлении услуг с нарушениями безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.