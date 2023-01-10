Вашингтон, 10 января, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Обучение и подготовка украинских военных к использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot в США на базе Форт Силл в Оклахоме начнется уже на следующей неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Украинцы готовятся начать в США тренировки с системами Patriot уже на следующей неделе», — сообщается в эфире телеканала CNN 10 января.

Ранее Федеративная Республика Германия заявила о готовности поставок киевским военным БМП Marder и ЗРК Patriot.

Во вторник, 10 января, бывший майор армии США Станислав Крапивник в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» заявил, что в составе батареи одного ЗРК Patriot должно быть не менее 300 человек.