Замглавы МИД России в беседе с послом Египта обсудил подготовку к саммиту Россия — Африка

Москва, , 19:21 — REGNUM Подготовку к саммиту Россия — Африка обсудил заместитель главы МИД России Михаил Богданов с посол Египта в Москве Назихом Нагари, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Михаил Богданов © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Отдельное внимание было уделено запланированному на конец июля 2023 года второму саммиту Россия — Африка в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Замглавы МИД России и посол Египта в беседе также подняли актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая график будущих контактов.

Напомним, саммит Россия — Африка планируется провести в июле в Санкт-Петербурге.