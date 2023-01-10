Харьков, Украина, 10 января, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Германия продолжит поставлять киевскому режиму вооружение. Об этом пообещала в ходе визита в Харьков глава МИД Германии Анналена Бербок. Помимо прямого вооружения, планируются дальнейшие поставки генераторов, трансформаторов, топлива и теплых вещей.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Во всех частях Украины — от Харькова до Херсона и Киева — люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», — приводятся слова министра на сайте МИД ФРГ.

Отмечено, что визит Бербок на Украину не был запланирован, как и её предыдущая поездка в сентябре 2022 года. О её приезде сообщил 10 января депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он назвал её визит «очень хорошим знаком».