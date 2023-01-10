Коломна, Московская область, 10 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации по Московской области в своем Telegram-канале 10 января сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в селе Непецино в Коломне.

ГУ МЧС по Московской области Последствия взрыва газа в жилом доме в селе Непецино в Коломне

«По факту травмирования мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее на официальном сайте ГУ МЧС по региону сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Коломне пострадал один человек. По факту происшествия всего было задействовано 12 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники.

Как передавало ИА REGNUM, в воскресенье, 8 января, в Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме.